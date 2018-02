Rússia expulsa assessores militares americanos de Moscou

O Departamento de Estado americano informou nesta quinta-feira, 8, que a Rússia ordenou a expulsão de dois assessores militares da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou no final do mês de abril A decisão de Moscou ocorre depois que um funcionário militar russo teve que abandonar os Estados Unidos em novembro passado, e outro em 22 de abril deste ano. No entanto, as autoridades americanas rejeitam que haja uma conexão entre esses fatos e a nova expulsão dos dois adidos militares americanos da Rússia. "Pediram que deixassem o país. Rejeitamos esta decisão, mas cumpriremos a solicitação da Rússia", assinalou um funcionário do Departamento de Estado americano, sob a condição do anonimato, à imprensa local. A fonte se recusou explicar a razão pela qual a Rússia ditou a ordem de expulsão dos dois diplomatas americanos, e assinalou não saber se já deixaram o país. "Nenhum deles foi declarado persona non grata, mas lhes pediram que saíssem (da Rússia). Atualmente, não temos mais detalhes", assinalou o funcionário.