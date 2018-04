SAIBA MAIS-O que é o discurso do Estado da União?

Apresentar uma mensagem periódica ao Congresso é um dos deveres constitucionais do presidente, mas a Constituição não traz muitas diretrizes sobre como o relato deve ser apresentado.

Seguem alguns dados sobre a mensagem do Estado da União.

*A Constituição dos EUA (Artigo 1, Seção 3) requer que o presidente de tempos em tempos informe o Congresso sobre o Estado da União e recomende à consideração dele as medidas que ele julga serem necessárias e recomendáveis.

*Na mensagem, o presidente normalmente trata de questões, tanto domésticas quanto de política externa, que preocupam o país, apresenta uma agenda legislativa e apresenta sua visão do futuro do país.

*O discurso é proferido numa sessão conjunta das duas Casas do Congresso, que tem lugar no recinto da Câmara dos Deputados. Os dois funcionários seguintes na linha de sucessão - o vice-presidente e o presidente da Câmara - ficam sentados atrás do presidente durante o discurso.

*O discurso normalmente dura mais de uma hora e é interrompido com frequência por aplausos. O primeiro discurso do Estado da União feito por Obama, em 27 de janeiro de 2010, levou uma hora e 19 minutos. Obama declarou que a geração de empregos era seu "foco No 1", mas seus críticos o acusam de ter gasto a maior parte de seu tempo com outras coisas, como a reforma da saúde e das normas de Wall Street.

*A previsão é que, nesta terça-feira, Obama volte a focar os empregos e a economia. Ele já assinalou também que foi pedir esforços para enfrentar o déficit americano e pretende destacar a necessidade de os EUA serem globalmente competitivos.

*O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, fez um dos discursos do Estado da União mais curtos da história - teve apenas 833 palavras, e deve ter sido proferido por Washington em entre quatro e sete minutos.

*Em sua mensagem escrita ao Congresso de 1823, James Monroe aconselhou as potências europeias a não intervirem nos assuntos da América do Norte e do Sul. Essa política ficou conhecida como "doutrina Monroe".

*Durante a Guerra Civil norte-americana, Abraham Lincoln, em sua mensagem de 1862 sobre o Estado da União, expressou seu desejo de libertar os escravos do país.

*Franklin Roosevelt apresentou sua lista de "quatro liberdades humanas essenciais" em seu discurso de 1941. Roosevelt disse que todas as pessoas "em qualquer lugar do mundo" devem ter liberdade de palavra e expressão, devem ser livres para adorar Deus à sua própria maneira, livres da pobreza e livres do medo.

*Woodrow Wilson, em 1913, trouxe de volta a prática de proferir pessoalmente o discurso do Estado da União. Havia mais de cem anos, os presidentes vinham enviando mensagens escritas ao Congresso.

*O primeiro discurso a ser transmitido pela rádio foi o de Calvin Coolidge em 1923. O discurso de 1947 de Harry Truman foi o primeiro a ser televisionado. Lyndon Johnson, em 1965, transferiu o discurso do meio-dia para o horário nobre, para que pudesse chegar a um público maior. O discurso de Bill Clinton em 1997 foi o primeiro a ser disponibilizado ao vivo na Internet.

*Ronald Reagan iniciou uma nova tradição presidencial em 1982 quando homenageou um convidado em seu discurso do Estado da União. Reagan fez uma homenagem a Lenny Skutnit, que duas semanas antes tinha resgatado uma mulher do gelado rio Potomac após a queda de um vôo da Air Florida. Skutnit estava sentado ao lado da primeira-dama Nancy Reagan durante o discurso.

*Um membro do gabinete do presidente é escolhido para ser o "sobrevivente designado" e não assiste ao discurso. Essa pessoa fica em local não revelado, para assumir a presidência no caso de uma catástrofe deixar incapacitados os principais líderes da nação reunidos no recinto da Câmara dos Deputados.

(Compilado por JoAnne Allen)