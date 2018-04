SAIBA MAIS-Orçamento de Obama que reduzir déficit à metade O presidente norte-americano, Barack Obama, planeja anunciar na quinta-feira as linhas gerais de seu orçamento, que vai detalhar suas propostas de gastos e receitas para o próximo ano e fixar a meta de cortar o enorme déficit fiscal pela metade até 2013. Veja abaixo alguns detalhes do que se espera que seja proposto: DÉFICIT No início de janeiro, apenas algumas semanas antes de Obama assumir a Presidência, o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês), órgão não partidário, projetou que o déficit orçamentário poderia disparar para 1,2 trihlão de dólares no atual ano fiscal 2009, que termina em 30 de setembro. O déficit somou 455 bilhões de dólares em 2008. O orçamento de Obama para o ano fiscal 2010 vai fixar a meta de um corte para cerca de 533 bilhões de dólares, ou 3 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). A projeção do CBO de um déficit de 1,2 trilhão de dólares neste ano não inclui os efeitos do pacote fiscal de dois anos de 787 bilhões de dólares que Obama sancionou no último dia 17. Muitos economistas privados acreditam que, com o pacote incluído, o déficit poderá atingir 1,5 trilhão de dólares este ano. Um número como este superaria 10 por cento do PIB norte-americano. IMPOSTOS Um aumento nos impostos dos norte-americanos mais ricos ajudará a reduzir o déficit pelo plano de Obama, de acordo a uma autoridade da administração. Obama irá propor elevar a arrecadação de impostos dos cerca de 16 por cento da economia este ano para 19 por cento em 2013. Obama irá permitir que alguns dos cortes de impostos realizados em 2001 e 2003, sob o governo George W. Bush, expirem no prazo previsto para aqueles que ganham mais de 250 mil dólares por ano. Isso incluiria permitir que a faixa mais alta do Imposto de Renda dos Estados Unidos aumente de 35 para mais de 39 por cento. GASTOS O orçamento de Obama vai assumir uma queda nos gastos de cerca de 26 por cento da economia como um todo para 22 por cento em 2013. Autoridades norte-americanas disseram que o dinheiro economizado viria da redução do esforço da guerra no Iraque e do aumento da eficiência dos programas governamentais. Os Estados Unidos gastaram em 2008 cerca de 190 bilhões de dólares com as guerras no Iraque e no Afeganistão. Obama tem prometido retirar as tropas de combate do Iraque dentro de 16 meses e, ao mesmo tempo, aumentar o esforço militar no Afeganistão. (Reportagem de Caren Bohan e Ross Colvin)