SAIBA MAIS-Possíveis candidatos à Casa Branca em 2016 se preparam para disputa

Alguns prováveis concorrentes têm se posicionado como pré-candidatos à Casa Branca há meses, enquanto outros ainda avaliam suas chances e muitos podem esperar até 2015 para tomar uma decisão.

Veja abaixo alguns dos possíveis concorrentes à Casa Branca em 2016.

DEMOCRATAS

HILLARY CLINTON

A ex-primeira-dama e secretária de Estado, que perdeu para Barack Obama em 2008 numa batalha interna pela indicação do Partido Democrata para concorrer à Presidência, é a favorita consensual e tem ampla vantagem nas pesquisas preliminares sobre todos os possíveis adversários democratas. Hillary, de 67 anos, ainda não disse se pretende concorrer, mas apoiadores montaram uma estrutura de campanha nacional esperando sua candidatura, incluindo órgão para arrecadar financiamento. Desde que deixou o Departamento de Estado em 2013, a mulher do ex-presidente Bill Clinton tem feito palestras e participado de atos de campanha democratas.

JOE BIDEN

O atual vice-presidente, de 71 anos, está ao lado de Obama no governo desde 2008. Antes disso, o especialista em política externa cumpriu seis mandatos como senador por Delaware. Biden, que foi derrotado em pré-candidaturas à Presidência em 1988 e 2008, indicou que pretende concorrer mais uma vez.

MARTIN O'MALLEY

O governador de Maryland, de 51 anos, vai deixar o governo estadual no fim de 2014. Ele passou boa parte do último ano em campanha para os democratas ao redor do país, especialmente em New Hampshire e Iowa, os dois primeiros Estados com disputas para as nomeações presidenciais.

ELIZABETH WARREN

A senadora de primeiro mandato por Massachusetts tem por enquanto minimizado os pedidos de apoiadores liberais para que concorra à Presidência, mas a ex-professora da Escola de Direito de Harvard e antagonista de Wall Street, de 65 anos, ainda é a favorita de ativistas progressistas.

BERNIE SANDERS

O senador independente de Vermont visitou com frequência Iowa e New Hampshire durante o ciclo eleitoral de 2014. O autoproclamado socialista, de 73 anos, disse que pode concorrer à Casa Branca, medida que muitos observadores políticos acreditam ter como objetivo levar Hillary mais à esquerda.

REPUBLICANOS

RAND PAUL

O senador de Kentucky, de 51 anos, não tem sido tímido sobre sua ambição presidencial, afirmando que vai seguir os passos do pai, Ron Paul, e concorrer à Casa Branca. Enquanto o antigo Paul era um derrotado perene nas primárias republicanas, seu filho de tendência libertária tem feito um esforço para ampliar seu apelo para audiências jovens e minoritárias, que normalmente não são favoráveis aos republicanos.

CHRIS CHRISTIE

O governador de Nova Jersey, de 52 anos, tem se esforçado bastante para cultivar a imagem de um audacioso negociador bipartidário. Sua eventual candidatura à Presidência sofreu um revés em janeiro deste ano devido a um escândalo sobre o fechamento de uma ponte, mas ele usou sua posição como líder da Associação de Governadores Republicanos para arrecadar dinheiro e fazer campanha para candidatos neste ano, recolhendo alguns favores pelo caminho.

PAUL RYAN

O candidato a vice-presidente em 2012 tem o apoio dos doadores de Wall Street, mas muitos observadores políticos acreditam que a verdadeira ambição de Ryan é crescer dentro da Câmara dos Deputados, onde atua desde 1999. O parlamentar de 44 anos do Wisconsin fez campanha para candidatos republicanos em 2014, mas não falou muito sobre seus próprios planos.

JEB BUSH

Os Estados Unidos estão prontos para um terceiro presidente Bush? O ex-governador da Flórida, irmão de um presidente e filho de outro, tem testado o clima para uma candidatura à Casa Branca. Mas suas posições moderadas sobre imigração, educação e outros temas significam que Jeb Bush, de 61 anos, não é muito popular entre vários eleitores conservadores.

MARCO RUBIO

Rubio, de 43 anos, chegou ao Senado na onda do movimento conservador Tea Party em 2010. O cidadão da Flórida desde então ganhou reputação nacional, mas tem lutado para fortalecer seus laços com os conservadores após ter recebido críticas deles por ter ajudado a liderar um projeto fracassado por uma ampla reforma imigratória.

TED CRUZ

Cruz, de 43 anos, é o favorito do Tea Party do Texas, tendo liderado a paralisação do governo federal em outubro de 2013 devido à sua oposição à legislação de saúde de Obama. Cruz ganhou influência em Washington apesar de sua fama de estourado, e sua popularidade nacional entre os conservadores anima muitos de seus apoiadores para 2016.

RICK PERRY

O governador do Texas deixou o processo de indicação republicana em 2012 após uma atuação vergonhosa em um debate no qual esqueceu qual era a terceira agência do governo que havia proposto eliminar. Mas Perry, de 64 anos, passou bastante tempo deste então se preparando para concorrer e promovendo o crescimento econômico de seu Estado.

BOBBY JINDAL

Frequentemente mencionado como concorrente a vice-presidente, o governador de Louisiana já deixou claro que deseja disputar a Casa Branca. Jindal, de 43 anos, foi criticado em 2013 quando alertou que seu partido precisa "deixar de ser um partido estúpido".

MIKE HUCKABEE

O ex-governador de Arkansas foi derrotado nas primárias de 2008 e se recusou a concorrer em 2012, apesar de sua popularidade entre líderes e eleitores evangélicos influentes. Mas Huckabee, de 59 anos, tem números fortes nas pesquisas e indicou que poderia disputar a Presidência novamente em 2016.

RICK SANTORUM

Favorito da direita cristã, o ex-senador da Pensilvânia, de 56 anos, venceu a primária de 2012 em Iowa e fez campanha ativamente na eleição de 2014.