SAIBA MAIS-Veja a contagem de delegados nas prévias dos EUA Os delegados serão fundamentais nas convenções para a seleção dos indicados dos partidos Democrata e Republicano para concorrer à Presidência dos Estados Unidos, em novembro. Os eleitores norte-americanos escolhem os delegados em cada Estado do país. Embora após as votações da chamada "superterça", no dia 5, não tenha havido uma nomeação clara para nenhum candidato, aqueles que tiveram boa performance podem estar a caminho de uma vitória, já que as prévias da terça-feira representaram metade dos delegados democratas e mais de 40 por cento dos republicanos. Veja a seguir o total de delegados conquistados até agora pelos principais candidatos: DEMOCRATAS (são necessários 2.025 para a indicação do partido) -Hillary Clinton 760 -Barack Obama 692 REPUBLICANOS (são necessários 1.191 para a indicação do partido) -John McCain 570 -Mitt Romney 251 -Mike Huckabee 175 COMO FUNCIONAM OS DELEGADOS: Os democratas distribuem os delegados proporcionalmente em relação a sua votação no Estado e por distritos. Isso quer dizer que um candidato pode conseguir um grande número de delegados mesmo em Estados em que tenha perdido. Do lado republicano, a maioria dos candidatos leva todos os delegados ao vencer em um Estado. Assim, as vitórias do senador John McCain na terça-feira garantiram-lhe uma liderança vigorosa. Além dos delegados escolhidos estadualmente, um determinado número de delegados nas convenções partidárias é separado para membros do Congresso, autoridades estaduais e outros integrantes dos partidos. Conhecidos como "superdelegados", esses representantes não estão comprometidos com nenhum candidato específico e podem apoiar livremente quem desejarem. Fonte da contagem de delegados: WashingtonPost.Com (Compilado por JoAnne Allen)