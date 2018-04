SAIBA MAIS-Veja alguns fatos sobre as prévias dos EUA nesta 3a Maryland, Virgínia e o Distrito de Columbia (onde fica Washington, capital dos EUA) realizam na terça-feira suas prévias para indicar os candidatos democrata e republicano às eleições presidenciais de novembro. A seguir, alguns fatos sobre as "primárias do Potomac", assim batizadas em alusão ao rio que corta a região: -- Os eleitores da capital norte-americana terão na terça-feira uma rara oportunidade de influir na política nacional. O Distrito de Columbia não tem representação no Congresso, e a esmagadora maioria democrata na cidade faz com que os candidatos a presidente quase não se preocupem em fazer campanha por lá nas eleições gerais. -- Na disputa democrata, há 83 delegados em jogo na Virgínia, 70 em Maryland e 15 no Distrito. Os senadores Barack Obama e Hillary Clinton vão dividir esses delegados segundo a votação proporcional em nível estadual e também de acordo com os resultados individuais em cada distrito parlamentar. -- Na disputa republicana, há 63 delegados da Virgínia, 37 de Maryland e 19 da capital. Nesse partido, o vencedor em um Estado leva todos os delegados, o que pode fazer John McCain se distanciar ainda mais de seu último adversário restante, Mike Huckabee. -- Os negros constituem 57 por cento da população do Distrito de Columbia, 30 por cento em Maryland e 20 por cento na Virgínia -- em todos os casos, acima da média nacional de 13 por cento. Os negros têm fortemente apoiado Obama, que tenta se tornar o primeiro negro a governar os EUA. Nas disputas até agora, o eleitorado negro tem se posicionado majoritariamente a favor do senador. -- A votação termina às 19h na Virgínia (22h, pelo horário de Brasília). Em Maryland e na capital, as urnas serão fechadas às 20h (23h em Brasília). Só filiados podem votar nas primárias de ambos os partidos nas três localidades. Fonte: Associação Nacional das Secretarias de Estado, Departamento do Censo dos EUA. (Reportagem de Andy Sullivan)