Sarah Palin se irrita com programa que zombou de seu filho

A ex-governadora do Alasca e ex-candidata à vice-presidência dos EUA em 2008 pelo Partido Republicano, Sarah Palin, criticou a emissora de televisão Fox pelo programa Family Guy, programa que fez piadas com um personagem com Síndrome de Down e fez uma aparente relação com Trig, seu filho de quase dois anos, portador da doença, segundo informou o site do canal CNN nesta terça-feira, 16.

Em sua página da rede social Facebook, Sarah disse que estava "muito irritada" para dar uma resposta coerente e sensata e por isso pediu a sua filha, Bristol, que divulgasse um comunicado em seu nome.

O comunicado criticou o desenho animado Family Guy, transmitido no Brasil com o nome de Uma Família da Pesada. No episódio, exibido no domingo, uma personagem adolescente com Síndrome de Down disse a outro integrante do desenho que sua mãe "era governadora do Alasca". Uma cena com música e dança também fez referências à doença neste mesmo capítulo.

"As pessoas estão me pedindo para comentar sobre o programa da Fox, que pareceu mais um chute no estômago", disse a ex-governadora do Alasca pelo Facebook. "Bristol foi uma das que perguntou o que eu achava do desenho que fez piadas de mal gosto com seu irmão menor e outros com necessidades especiais. Em vez de responder, perguntei o que ela achava. Aqui está suas considerações a respeito, que são muito mais educadas do que eu gostaria de dizer", disse Sarah.

"Quando você é o filho ou a filha de uma figura pública, você tem que desenvolver uma proteção. Meus irmão e eu temos isso, mas insultos direcionados ao nosso irmão menor machucam demais para ficarmos quietos. Pessoas com necessidades especiais enfrentam desafios pelos quais muitos de nós jamais passaremos, e ainda assim são as pessoas mais dóceis e amáveis que conheceremos. A vida deles já é difícil o bastante como é, então por que as tornariam ainda mais duras fazendo esse tipo de piada?", disse Bristol.

A Fox não comentou a resposta da família Palin sobre o episódio de Family Guy. Sarah Palin frequentemente aparece fazendo comentários na Fox News, canal de notícias do grupo, cujos direitos são da News Corp.