Schwarzenegger declara emergência na Califórnia

O governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, declarou estado de emergência na terça-feira, 12, para um condado no norte do Califórnia, após o sismo de 6,5 que provocou danos de milhões de dólares.

Schwarzenegger anunciou na terça-feira que declarou estado de emergência para o condado de Humboldt, depois que o tremor do último sábado, 9, provocou danos em pelo menos 175 estruturas.

O porta-voz da cidade de Eureka, Gary Bird, afirmou que 295 prédios tiveram danos, que foram calculados em US$ 17,9 milhões.

Bird indicou que a cifra de US$ 21,9 milhões, foi reduzida, pois as autoridades tiveram mais tempo para fazer uma análise dos danos causados pelo sismo.

O comunicado de imprensa do governador indicou que os danos na área poderiam superar os US$ 28 milhões e que a magnitude dos danos provocados pelo tremor excederam a capacidade do condado para responder as emergências.