Secretário da Defesa dos EUA escorrega no gelo e fratura ombro O secretário da Defesa norte-americano, Robert Gates, fraturou o ombro direito após escorregar no gelo em frente à sua casa em Washington, na noite de terça-feira, informou o Pentágono. Ele foi tratado em um centro médico do Exército na manhã desta quarta e continua a exercer suas funções normalmente, segundo o porta-voz Bryan Whitman. De acordo com um representante do Pentágono, ao que tudo indica, Gates não precisará passar por uma cirurgia. A capital norte-americana tem sido atingida por neve nos últimos dois dias.