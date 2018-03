Secretário de Defesa dos EUA escolhe novo chefe da Aeronáutica O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, recomendou na segunda-feira, como parte de um rearranjo de cargos detonado por erros cometidos no manuseio de armas e equipamentos nucleares, que Michael Donley seja o secretário da Aeronáutica do país. Gates também recomendou que o general Norton Schwartz seja o novo chefe de gabinete da Força Aérea. As recomendações feitas por Gates ao presidente dos EUA, George W. Bush, apareceram depois de o chefe do Pentágono ter obrigado, na semana passada, o secretário da Aeronáutica Michael Wynne e o chefe de gabinete Michael Moseley a renunciarem devido a erros na administração do arsenal nuclear do país. Ao divulgar as renúncias, Gates disse que dois incidentes -- o envio por engano de fusíveis nucleares para Taiwan e o vôo realizado nos EUA por um bombardeiro equipado com armas nucleares -- expuseram um problema sistemático na Força Aérea e um comprometimento dos padrões no trato com o material nuclear. "Tenho certeza de que Mike Donley, o general Schwartz e a nova liderança da Aeronáutica terá as qualificações, a competência e a determinação necessários para guiar a Força Aérea durante esse período de transição e para além dele", disse Gates em um comunicado.