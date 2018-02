Secretário de Estado dos EUA promete medidas para ajudar economia palestina

Falando ao final de uma visita de três dias à região, Kerry disse a jornalistas que vai apresentar na semana que vem os detalhes de um plano econômico.

"Concordamos entre nós ... que vamos nos envolver em novos esforços, esforços muito específicos, para promover o desenvolvimento econômico ... e para eliminar alguns gargalos e barreiras que existem com relação ao comércio na Cisjordânia", afirmou.

"Pretendemos criar condições para a paz, de modo a podermos retomar as negociações entre as partes de maneira clara, precisa e predeterminada", afirmou ele no aeroporto de Tel Aviv.

Em seguida, Kerry embarcou para uma reunião de chanceleres do G8 em Londres. Essa foi a sua terceira visita ao Oriente Médio em menos de três semanas.

No mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez a primeira visita de sua presidência a Israel e à Cisjordânia. Nem Kerry nem Obama, no entanto, apresentaram nenhuma nova iniciativa para estimular a retomada das negociações de paz, abandonadas desde 2010.

(Reportagem de Arshad Mohammed)