Secretário dos EUA vê Coreia do Norte como ameaça direta ao país A Coreia do Norte está se transformando em uma ameaça direta aos Estados Unidos e pode desenvolver um míssil balístico intercontinental em cinco anos, disse o secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, a jornalistas em Pequim nesta terça-feira, após conversas com o presidente chinês Hu Jintao.