Segurança aérea melhorou após 11/9, mas é preciso vigilância

"Achamos que, com muitas das regras para viagens e rastreamento colocadas em prática desde 11/9, todos menos quatro agressores de 11/9 teriam sido pegos", disse Napolitano, em viagem pela Europa e pelo Golfo, a jornalistas.

"Portanto, houve muito progresso. Mas eu disse 'todos menos quatro'. Então não é possível vedar os Estados Unidos inteiro. Isso significa que temos de ser vigilantes sempre."

O Departamento de Segurança Interna foi criado em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, quando sequestradores da Al Qaeda dominaram quatro aviões, jogando dois deles no World Trade Center de Nova York e um no Pentágono, em Washington. O quarto caiu num campo na Pensilvânia.

Os EUA exigem agora que as operadoras internacionais com destino aos EUA e saindo do país forneçam a lista completa dos passageiros e da tripulação antes da decolagem para evitar suspeitos de terrorismo.