Senado americano pedirá desculpas formais por escravidão

O senado dos EUA votou nesta quinta-feira, 18, a aprovação de um pedido formal de desculpas aos negros em nome do povo americano pela "escravidão e segregação social", cinco meses depois de Barack Obama, o primeiro presidente negro do país, assumir o cargo.

Segundo a agência AFP, a resolução simbólica foi aprovada com grande apoio, com a maioria democrata e a oposição republicana de acordo com o texto. A decisão deve ser adotada também pela Câmara de Representantes, mas não requer o aval do presidente Obama.

O texto reconhece "a injustiça, crueldade, brutalidade e desumanidade da escravidão e das leis segregacionistas conhecidas como "leis Jim Crow" e que foram abolidas em 1964 pela lei de direitos cívicos, o "Ato de Direitos Civis", que proíbe toda forma de discriminação nos lugares públicos.

A votação ocorreu na véspera da comemoração do fim da escravidão no EUA, em 1865, logo após a Guerra de Secessão.