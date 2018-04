Senado dos EUA confirma Mukasey como secretário de Justiça Dividido, o Senado norte-americano aprovou na quinta-feira a indicação do juiz aposentado Michael Mukasey para o cargo de secretário de Justiça, deixando de lado a preocupação de que ele seja partidário de métodos de interrogatório vistos como tortura no resto do mundo. A votação terminou em 53-40 votos, e os senadores em geral seguiram as orientações partidárias. Vários democratas se opunham a Mukasey por sua recusa em qualificar como ilegal a simulação de afogamento como forma de obter confissões. O secretário anterior, Alberto Gonzales, demitiu-se em setembro, por suspeita de ter agido com motivação política ao afastar procuradores federais. O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, minimizou as críticas ao indicado. "Esta noite, uma clara maioria bipartidária do Senado dos EUA confirmou o juiz Mukasey porque ele é um dos candidatos mais qualificados já indicados para o cargo de secretário de Justiça", afirmou. O presidente George W. Bush agradeceu o Senado por confirmar Mukasey como o 81o secretário de Justiça da história dos EUA. "O juiz Mukasey é um homem de caráter forte e integridade, com excepcional discernimento jurídico. Ele é um promotor completo e, por mais de 18 anos, [foi] um distinguido juiz federal. Agora, será um excepcional secretário de Justiça", disse o presidente em nota. Mukasey, 66 anos, inicialmente recebeu amplo apoio no Senado, por ser considerado um jurista correto e independente, capaz de restaurar a confiança da opinião pública no Departamento de Justiça depois da atribulada passagem de Gonzales. Mas ele se complicou durante sua sabatina, no mês passado, quando afirmou à Comissão de Justiça do Senado que a tortura viola a Constituição, mas que não saberia dizer se a simulação de afogamento é ilegal. Numa carta posterior, Mukasey disse que esse método de interrogatório é "repugnante", mas manteve que não poderia qualificá-lo como ilegal até que revisse as técnicas confidenciais de interrogatórios dos EUA. "A resposta do juiz Mukasey à questão da simulação de afogamento foi importante por si própria, mas também trouxe para mim sérias dúvidas sobre se ele está preparado para ser a voz realmente independente que o Departamento de Justiça precisa tão desesperadamente", disse o líder democrata no Senado, Harry Reid. "Se ele não puder se opor ao presidente numa questão de tão profunda importância com uma resposta jurídica clara, como podemos ter certeza de que ele será mais do que apenas um porta-voz de um governo que valoriza o sigilo e a lealdade acima de tudo?"