Senado dos EUA nomeia Leon Panetta como diretor da CIA

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta sexta-feira, 13, a nomeação de Leon Panetta como novo diretor da CIA, a agência de inteligência americana. A aprovação aconteceu depois que na quarta-feira, 11, a Comissão de Inteligência do Senado aprovou sua nomeação, sem oposição. Panetta, de 70 anos, é um político democrata que serviu durante o governo Bill Clinton após ser membro da Câmara entre 1977 e 1993. Em 1993, assumiu o cargo de diretor do Escritório de Administração e Orçamento se tornando, em 1994, chefe de gabinete da Casa Branca. Apesar de sua confirmação não ter encontrado obstáculos no Senado, Panetta precisou responder a um duro interrogatório por parte dos legisladores que integraram a Comissão de Inteligência na semana passada.