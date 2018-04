Senador democrata pede 'um tempo' sobre reforma de saúde

O presidente da comissão de saúde do Senado dos EUA, o democrata Chris Dodd, sugeriu nesta sexta-feira, 22, que seu partido deve dar uma pausa de um mês ou mais em relação ao projeto de aprovar a reforma de saúde após a derrota eleitoral de terça-feira em Massachusetts.

As declarações de Dodd foram o indício mais recente de que a vitória do republicano Scott Brown na disputa pelo assento no Senado deixado pelo senador democrata Ted Kennedy desestabilizou totalmente o plano do presidente Barack Obama e dos democratas para reformar o sistema de saúde.

O projeto estava prestes a ser aprovado há cerca de uma semana. Mas agora que os democratas perderam os 60 votos necessários para passar a reforma no Senado, não é certo o caminho que devem seguir. Dodd disse à imprensa que Obama e os democratas "deveriam dar um tempo de um mês ou seis semanas" e se concentrar em outros assuntos.