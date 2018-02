Senador Edward Kennedy é diagnosticado com câncer cerebral

O senador democrata por Massachusetts Edward Kennedy tem um tumor maligno no cérebro, informaram seus médicos nesta terça-feira, 20. Kennedy sofre de um glioma e passará por sessões de quimioterapia e radioterapia, anunciaram em comunicado os médicos Lee Schwamm e Larry Ronan, do Hospital Geral de Massachusetts. Veja também: Senador Ted Kennedy é hospitalizado nos EUA Veja o perfil do senador Ted Kennedy pelo jornal NYTimes Edward Kennedy, de 76 anos, estava internado desde sábado, quando foi levado às pressas para o hospital após sofrer convulsões. Figura relevante da política norte-americana, ele é o irmão mais novo do ex-presidente John F. Kennedy e do senador Robert Kennedy, ambos assassinados na década de 1960. A notícia da entrada de Ted Kennedy - como é conhecido - no hospital causou uma grande comoção entre os políticos dos Estados Unidos e vários veículos de comunicação foram ao Hospital Geral. O aspirante democrata à Presidência dos Estados Unidos Barack Obama, que recebeu no final de janeiro o apoio de Ted Kennedy para sua campanha eleitoral, ligou para a família do senador. "Ted Kennedy é um gigante na história da política americana", afirmou Obama. Já o candidato republicano John McCain, afirmou que Kennedy é um "legislador lendário". O senador John Kerry, ex-candidato presidencial do Partido Democrata, foi ao hospital para ficar com a família de Kennedy.