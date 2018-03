Senador Edward Kennedy opera tumor cerebral nesta 2a nos EUA O senador norte-americano Edward Kennedy disse em um comunicado que vai passar por uma cirurgia nesta segunda-feira, no Centro Médico da Universidade de Duke, para tratar um tumor cerebral diagnosticado no mês passado. Kennedy disse que passará por uma "cirurgia direta, seguida de quimioterapia e radioterapia". Ele espera ficar no hospital, na Carolina do Norte, por cerca de uma semana. A cirurgia deve começar às 10h (horário de Brasília), segundo a CNN.