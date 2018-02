Senador Edward Kennedy tem tumor cerebral, dizem médicos O senador por Massachusetts Edward Kennedy está com um tumor maligno no cérebro de um tipo considerado potencialmente muito perigoso, disseram seus médicos nesta terça-feira. Kennedy está com um glioma e provavelmente precisará passar por sessões de quimioterapia e radioterapia, disseram o neurologista Dr. Lee Schwamm do Hospital Geral de Massachusetts em Boston, e o Dr. Larry Ronan, médico no mesmo hospital, em um comunicado. O senador, de 76 anos, foi hospitalizado desde que teve uma convulsão no sábado. Ele foi levado ao Hospital Geral de Massachusetts no sábado de manhã depois de ter sido levado a um hospital local perto de sua residência de férias em Cape Cod. Um tumor maligno é ativo, ao contrário dos tumores benignos que são normalmente, mas nem sempre, inofensivos. O tumor de Kennedy irá exigir tratamento. De acordo com a Sociedade de Neurociências, cerca de 20.000 norte-americano são diagnosticados com gliomas todo ano e mais da metade morre em 18 meses. "Nos últimos dias, fizemos uma série de testes no Senador Kennedy para determinar a causa de sua convulsão", disseram Schwann e Ronan no comunicado. "Ele não teve outros incidentes, está em boas condições e está acordado e andando pelo hospital." Muitos dos testes foram inconclusivos, eles acrescentaram. "Entretanto, resultados preliminares de uma biópsia identificaram a causa da convulsão como um glioma maligno no lobo parietal esquerdo. O tratamento mais comum inclui várias formas de radio e quimioterapia", disse a nota. "As decisões sobre o melhor desenvolvimento do tratamento para o senador Kennedy serão determinadas depois de testes e análises. O senador continuará no Hospital Geral de Massachusetts nos próximos dias por um protocolo de rotina. Ele está de bom humor e cheio de energia." Uma importante voz liberal na política dos Estados Unidos, o democrata Edward Kennedy é o irmão mais novo do ex-presidente John Kennedy, assassinado em 1963, e do senador Robert Kennedy, também assassinado em 1968. Ele é senador desde 1962 e é hoje o segundo membro mais antigo do Senado dos Estados Unidos. Os Gliomas são um tipo de tumor formado por células cerebrais chamadas de glias. Eles podem causar diversos sintomas, como a convulsão sofriada por Kennedy, como também dores de cabeças e vômitos sem explicação. Alguns são mais fortes e podem crescer e se espalhar rapidamente. Alguns menos fortes, mesmo malignos, podem crescer de forma lenta, não precisando de tratamento por anos. Alguns tipos de quimioterapia podem chegar ao cérebro para atacar o tumor, mas a radiação também é usada para matar diretamente células do tumor. É possível direcionar a radiação para evitar que sejam mortas células saudáveis do tecido cerebral. (Reportagem de Maggie Fox)