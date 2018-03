Senador Edward Kennedy volta para casa depois de cirurgia O senador norte-americano Edward Kennedy, patriarca da mais famosa família da política norte-americana, irá voltar para sua casa em Massachusets na segunda-feira, uma semana depois da cirurgia para a remoção de um tumor maligno no cérebro, informou seu gabinete. "Os médicos estão felizes com o progresso dele desde a cirurgia e ele continuará a se recuperar em casa antes de começar a próxima fase do tratamento", disse seu gabinete em um comunicado. A nota dizia que Kennedy, de 76 anos, está voltando para sua casa em Hyannis Port, depois da recuperação inicial no Centro Médico da Universidade de Duke em Durham, na Carolina do Norte, onde ele passou por cirurgia na segunda-feira. "No interesse da privacidade da família, não haverá informações regulares sobre a rotina diária do senador ou sobre os planos de tratamento a partir de agora", disse o escritório de Kennedy. Edward Kennedy, o irmão mais novo do ex-presidente John F. Kennedy, foi diagnosticado no dia 17 de maio com um tumor cerebral maligno chamado glioma, que pode ser fatal em três anos. Seus médicos na Duke disseram que Kennedy irá iniciar o tratamento com radioterapia e quimioterapia no Massachusetts General Hospital em Boston. Não foi falado sobre quando ele voltará a trabalhar no Senado. (Reportagem de Thomas Ferraro em Washington e Svea Herbst-Bayliss em Boston)