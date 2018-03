Senador Kennedy 'recupera-se bem' de cirurgia, diz gabinete O senador norte-americano Edward Kennedy, um dos principais nomes do Partido Democrata, "recupera-se bem" de uma cirurgia no cérebro e deve receber alta do Centro Médico da Universidade Duke dentro de uma semana, informou o gabinete dele na terça-feira. Um dia depois de submeter-se a uma intervenção cirúrgica de três horas e meia nessa instituição da Carolina do Norte a fim de remover um tumor, Kennedy estaria passando bem. "Ele não apresentou complicações e está caminhando pelos corredores, passando períodos de tempo com a sua família e mantendo-se informado a respeito das notícias", disse o gabinete.