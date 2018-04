Senadores dos EUA se reúnem com Raúl Castro em Cuba

Raúl raramente se reúne com autoridades dos EUA. As últimas ocasiões foram com representantes do grupo parlamentar negro, em 2009, e com o ex-presidente Jimmy Carter, em 2010.

"Conversamos sobre tudo, de mergulho autônomo às relações e, é claro, sobre Alan Gross", disse na sexta-feira o senador democrata Patrick Leahy.

O republicano Richard Shelby também participou do encontro, na noite de quinta-feira, que durou mais de duas horas e aconteceu enquanto o escritório de representação de Havana em Washington anunciava a realização do "Primeiro Encontro Nacional" com cubanos radicados nos EUA.

Em nota, a missão diplomática disse que estão convidados todos os cubano-americanos que "têm ligações respeitosas com o país", a fim de discutir "a normalização das relações" entre Cuba e a comunidade exilada nos EUA.

Shelby e Leahy chegaram a Cuba na quarta-feira, como parte de uma delegação parlamentar de seis integrantes. O grupo partiria na sexta-feira para o Haiti.