Sete corpos são retirados de avião que caiu em Washington Equipes de busca encontraram sete corpos nos destroços de um avião que levava nove pára-quedistas e o piloto, após a aeronave sumir no domingo ao sobrevoar as montanhas de Cascade, no Estado de Washington, informou uma porta-voz na terça-feira. "Eles resgataram sete corpos", disse Nisha Marvel, uma porta-voz do Departamento de Transporte do Estado de Washington, à Reuters, por telefone. "O avião não está intacto. Há pedaços espalhados por todos os lados." Seguindo o cheiro de combustível, as equipes no solo encontraram o local do acidente na noite de segunda-feira, em um terreno montanhoso de difícil acesso e entre árvores na área ao leste de Yakima, Washington, disse Marvel. Eles encontraram sete corpos antes de interromper a busca pelas outras três pessoas a bordo da aeronave Cessna, disse Marvel. As buscas foram retomadas na terça-feira de manhã. Os pára-quedistas estavam retornando de um evento em Idaho. (Por Jim Christie)