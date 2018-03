Sete pessoas morrem em queda de avião em Minnesota Pelo menos sete pessoas foram mortas na queda de um avião de pequeno porte no sul de Minnesota, informou a imprensa local na quinta-feira. A queda aconteceu perto do aeroporto de Owatonna, uma cidade com cerca de 20 mil habitantes ao sul de Minneapolis, segundo o jornal local Star Tribune e um canal de TV local. O avião voava de Atlantic City, Nova Jersey, em direção à área de Owatonna, segundo a reportagem, que acrescentou que havia uma tempestade no momento do acidente. (Por Michael Conlon)