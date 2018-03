A abertura de empregos - uma medida da demanda de trabalho - caiu para 3,6 milhões ante 3,8 milhões em novembro, disse o Departamento do Trabalho em pesquisa mensal.

As aberturas no setor de varejo caíram em 76 mil para 420 mil, enquanto o manufatureiro viu as aberturas de vagas caírem para 259 mil ante 281 mil em novembro.

(Por Lucia Mutikani)