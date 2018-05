Sindicato dos EUA apóia democrata e republicano para eleição Um dos maiores sindicatos dos Estados Unidos tomou uma decisão incomum de apoio político sobre a corrida presidencial de 2008 para a Casa Branca nesta quinta-feira, escolhendo a indicação da democrata Hillary Clinton e do republicano Mike Huckabee em seus partidos para as eleições. A Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais (IAM, na sigla em inglês), que possui cerca de 720 mil membros ativos e aposentados, apoiou um candidato de cada partido pela primeira vez, após uma recente pesquisa do sindicato ter descoberto que um terço dos afiliados votam em republicanos e dois terços votam em democratas. "O apoio duplo tem a intenção de envolver todos os membros da IAM na próxima eleição", disse o presidente da entidade, Tom Buffenbarger. A decisão foi tomada na conferência do sindicato em Orlando, Flórida. Huckabee, ex-governador do Arkansas, foi o único republicano a se dirigir ao grupo trabalhista. "Mike Huckabee foi o único candidato republicano com a coragem de se encontrar com nossos membros e o único disposto a descobrir onde e como nós podemos trabalhar juntos", disse Buffenbarger em um comunicado. "Hillary Clinton mereceu o apoio da IAM ao se focar em trabalhos, saúde, educação e comércio --questões importantes para a classe média norte-americana", relatou o presidente da organização.