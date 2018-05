'Situação suspeita' é investigada no aeroporto de Newark

"Não é perto do terminal do aeroporto. Não afeta o terminal ou o tráfego do aeroporto", disse Steve Coleman, porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey.

Ele disse que a carga está sendo investigada, mas não deu quaisquer detalhes adicionais.

As autoridades estão investigando um "detector de explosivos" no aeroporto, de acordo com a BNN, uma agência de notícias que monitora a ação da polícia.

(Reportagem de Edith Honan e Basil Katz)