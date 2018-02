Sob tensão com a China, Obama se reunirá com o dalai-lama

A Casa Branca confirmou nesta terça-feira, 2, que o presidente americano, Barack Obama, vai se reunir com o dalai-lama, líder budista tibetano, apesar da pressão feita pelo governo chinês contra um possível encontro, em meio a uma série de atritos diplomáticos com Pequim.

"Em sua última viagem a Pequim, o presidente havia dito aos dirigentes chineses que se reuniria com o dalai-lama e é isto que ele pretende fazer", disse o porta-voz Bill Burton, citado pela agência France Presse.

Mais cedo, a China havia advertido Obama de que um encontro com o líder tibetano abalaria ainda mais as relações sino-americanas. Há especulações de que o presidente encontraria o Dalai Lama durante uma visita do líder espiritual budista aos EUA, nos próximos meses.

China e EUA tem trocado diversos atritos diplomáticos nas últimas semanas. Após o anúncio do Google de que poderia sair do mercado chinês após a ação de hackers e à censura, a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, criticou a falta de liberdade na web na China.

Na semana passada, o Pentágono enviou ao Congresso uma proposta para venda de US$ 6 bilhões em armas para Taiwan, o que também irritou Pequim.

Questões econômicas, como a desvalorização do yuan frente ao dólar e disputas comerciais na Organização Mundial do Comércio (OMC) também são fruto de tensão entre duas das maiores economias do mundo.

Em 2007, o presidente americano George W. Bush se tornou o primeiro presidente americano a se encontrar com o dalai-lama, em um encontro na Casa Branca descrito como 'espiritual, e não político'. Na ocasião, não foram divulgadas imagens da reunião.

O dalai-lama vive exilado na Índia desde a anexação do Tibete em 1959