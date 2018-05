Sobe para 12 número de mortos em queda de ponte nos EUA

O corpo de um homem desaparecido no desabamento de uma ponte sobre o Rio Mississippi foi recuperado nas primeiras horas deste domindo, 19, elevando a 12 o número de mortes confirmadas na tragédia, informaram autoridades locais. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) do condado de Hennepin e identificado como sendo o de Scott Sathers, de 30 anos. Ele voltava do trabalho para casa pelo caminho que costumava fazer diariamente quando a ponte da rodovia interestadual 35W entre Minneapolis e Saint Paul desabou no horário de rush noturno em 1º de agosto último. Um veículo também foi retirado do local. O mau tempo havia prejudicado os esforços de resgate no domingo. Mergulhadores mantêm as buscas por mais uma pessoa ainda desaparecida: Greg Jolstad, de 45 anos. Cerca de 50 veículos foram lançados na água quando a ponte de 200 metros cedeu no horário de maior movimento, quando centenas de veículos estavam passando pelo local.