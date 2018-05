Soldados canadenses prendem fabricantes de bombas no Afeganistão Soldados canadenses no sul do Afeganistão prenderam vários fabricantes de bombas em uma série de operações durante o mês passado, disse uma autoridade militar de alta patente. O general Michel Gauthier, que comanda todas as tropas do Canadá no estrangeiro, disse que os membros do Taliban seguem sendo uma ameaça substancial no sul do país. Ele prevê algumas "dificuldades" antes do final da temporada de combate deste ano com a chegada do inverno. A maioria dos 70 soldados canadenses que foram mortos no Afeganistão desde 2002 foi vítima de explosões provocadas por bombas ou minas, também conhecidas como "aparatos explosivos improvisados" (AEI, na sigla em inglês), plantados por milicianos do Taliban. Gauthier afirmou que os fabricantes de bombas foram presos em operações realizadas com forças afegãs. Ele se recusou a dar detalhes. O Canadá tem 2.500 soldados na cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão, em uma missão que deve terminar em fevereiro de 2009. (Por David Ljunggren)