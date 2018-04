Soldados tomam ruas da Geórgia após estado de emergência Soldados isolaram nesta quinta-feira a região central de Tbilisi, depois que o presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili, declarou um estado de emergência e o fechamento da imprensa independente para combater seis dias de protestos antigoverno. Líderes da oposição disseram que suspenderam os protestos para evitar mais feridos. Mais de 550 manifestantes passaram por hospitais na quarta-feira, depois que o governo mobilizou esquadrões antichoque para lidar com eles, usando gás lacrimogêneo e balas de borracha. "Não sabemos onde metade dos líderes da oposição está, eles foram dispersados", disse um líder dos protestos e ex-ministro das Relações Exteriores Salome Zurabishvili à Reuters. O presidente justificou as ações da polícia declarando que a vizinha Rússia estava alimentando a confusão no país. Ele expulsou três diplomatas russos da Geórgia. As escolas e universidades foram fechadas até a próxima semana e os protestos, restritos. Saakashvili enfrenta sua pior crise desde que subiu ao poder em uma revolução pacífica, em 2003. Aliado próximo dos Estados Unidos, ele tentou apresentar seu país, um ex-Estado soviético, como um bastião da democracia e estabilidade na volátil região do Cáucaso -- imagem agora abalada. Os opositores do presidente criticam-no por seu estilo autoritário, que não permite dissidentes, por abusos aos direitos humanos e por não conseguir lidar com a pobreza e o desemprego.