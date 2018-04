Sul do Alasca é atingido por terremoto

Um tremor de 5,7 graus na escala Richter atingiu nesta segunda-feira, 22, o sul do Alasca, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS). Os sismógrafos do USGS detectaram o movimento sísmico às 14h28 (de Brasília), com uma profundidade de 49 quilômetros. Não há informações sobre danos materiais ou possíveis vítimas.

O epicentro foi situado 92 quilômetros a noroeste de Anchorage, uma das cidades mais importantes do estado, e 40 quilômetros a norte de Susitna.