Suprema Corte dos EUA se recusa a dar parecer sobre casamento gay

A Suprema Corte dos Estados Unidos se recusou nesta segunda-feira a discutir a questão do casamento gay, que causa polêmica no país, em uma decisão surpreendente que permitirá que homens e mulheres homossexuais se casem em cinco Estados onde os casamentos do mesmo sexo foram previamente banidos.

Ao rejeitar apelos em casos que envolvem os Estados da Virgínia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana, o Supremo deixou intactas as decisões de instâncias inferiores que derrubaram a proibição nesses Estados.

(Reportagem de Lawrence Hurley)