Surto de meningite nos EUA chega a 91 casos e 7 mortes

O Centro para o Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, em inglês) relatou um novo total de 91, ante 64 casos registrados até sábado. A maior parte dos novos casos foi relatada em Michigan, onde o total aumentou de cinco para 20. O total na Virgínia cresceu de 11 para 18.

O surto vem alarmando as autoridades da área de saúde nos Estados Unidos e concentra a atenção sobre a regulamentação de empresas de formulação farmacêuticas como a que produziu as drogas, a New England Compounding Center Inc. em Framingham, Massachusetts.

A empresa vendeu 17.676 frascos do asteroide acetato de metilprednisolona para 76 instalações em 23 Estados de julho a setembro, disse o Departamento de Saúde de Massachusetts.

O asteroide é usado como analgésico, geralmente para as costas, e pode ter sido injetado em milhares de pacientes, disseram as autoridades.

A meningite é uma infecção das membranas que cobrem o cérebro e a medula espinhal, e pacientes afetados mostram vários sintomas de uma a quatro semanas depois de tomar as injeções em questão.

(Por Tim Ghianni)