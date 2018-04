Surto mortal de meningite se espalha para oitavo Estado nos EUA

Os novos casos elevaram para 52 o número de pessoas que adoeceram após receberem injeções de esteroides em uma farmácia de Massachusetts. Pelo menos cinco pessoas morreram.

"Ambas mulheres de 40 anos de idade apresentaram possíveis sintomas de meningite", incluindo febre e dores de cabeça, disse o porta-voz do Departamento de Saúde de Minessota, Buddy Ferguson.

Indícios de Meningite foram encontrados em seus fluídos vertebrais, ele disse. A meningite é uma infecção das membranas que cobrem o cérebro e a medula.

Outros Estados com registros de casos de pessoas que ficaram doentes após receberem as injeções, principalmente por causa de dores na coluna, são Michigan, Tennessee, Virgínia, Flórida, Maryland, Carolina do Norte e Indiana.

(Reportagem de Tim Ghianni)