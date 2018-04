Tabloide nova-iorquino relaciona Obama com macaco

Uma charge publicada na quarta-feira, 18, pelo jornal The New York Post causou a revolta de líderes de direitos civis e políticos - para quem ela reproduziu estereótipos racistas de negros e macacos. Segundo os críticos, o cartum refere-se claramente ao presidente americano, Barack Obama. Foto: AP A charge mostra um chimpanzé morto e dois policiais, um deles armado. A legenda diz: "Eles terão de encontrar alguém para escrever o próximo pacote de estímulo." O desenho refere-se ao chimpanzé Travis, que foi morto pela polícia de Connecticut na segunda-feira após morder uma amiga de sua proprietária. Obama, o primeiro presidente negro dos EUA, assinou na terça-feira o plano de estímulo econômico de seu governo, no valor de US$ 787 bilhões. O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, não quis comentar sobre a charge. "Não vi o cartum", disse a jornalistas. "Mas não creio ser de grande importância ler o New York Post." Col Allan, editor-chefe do tabloide - do magnata Rupert Murdoch -, disse em um comunicado que o cartum era apenas "uma clara paródia" da morte violenta do macaco e dos fatos sobre os esforços para salvar a economia.