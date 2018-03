Taxistas de NY entram em greve contra rastreamento obrigatório Alguns taxistas de Nova York entraram em greve nesta segunda-feira pela segunda vez, por conta de uma exigência municipal para que os táxis tenham sistemas de rastreamento e máquinas de pagamento com cartão de crédito, o que, segundo eles, é custoso e invasivo. Bhairavi Desai, diretor-executivo da Taxi Workers Alliance, que organizou a paralisação de 24 horas, disse que milhares de motoristas ficaram em casa e negou relatos de que a maioria dos 13 mil taxis da cidade estavam nas ruas. "O que importa é: será que a maioria dos motoristas de período integral aderiram à greve? Eles seguraram a linha? E de todas as informações que estamos obtendo, a resposta é sim", disse Desai a repórteres. Uma greve inicial com dois dias de duração foi realizada em setembro em protesto contra as novas regras impostas por autoridades municipais, que têm a intenção de beneficiar passageiros. O novo sistema com tela sensível ao toque permite que passageiros assistam à televisão, vejam o caminho feito por um mapa e paguem através de cartão de crédito. O sistema foi instalado em quase 4.000 táxis, e todos os 13 mil precisam estar certificados até 31 de janeiro, segundo Allan Fromberg, porta-voz da Taxi and Limousine Commission. De acordo com alguns taxistas, o sistema invade a privacidade dos motoristas, absorve 5 por cento da tarifa total de uma corrida e esquenta o carro com a energia necessária para o equipamento, causando desconforto. Uma liminar para cancelar o requerimento foi rejeitada no mês passado. (Por Edith Honan)