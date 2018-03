Ted Kennedy volta ao senado americano após retirada de tumor

O senador democrata Edward Kennedy voltou nesta quarta-feira, 9, ao senado americano depois de realizar uma operação para retirar um tumor no cérebro, em maio. Emissoras de TV mostraram Kennedy chegando ao Capitólio, onde o legislador foi aplaudido e recebido com abraços por colegas e assessores. Veja também: Ted Kennedy deixa hospital após retirada de tumor cerebral Kennedy, de 76 anos, volta a Washington após passar uma temporada em Massachusetts se recuperando da cirurgia. Apesar do retorno à vida política, o senador continua se submetendo a quimioterapia e radioterapia. Kennedy chegou ao Congresso a tempo de uma votação chave para os democratas, que tentam impedir que os republicanos bloqueiem um projeto de lei de ajuda aos idosos.