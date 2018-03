Tempestade de neve assola Meio Oeste dos EUA e segue para Nova Inglaterra

A tempestade despejou mais de 30,5 centímetros de neve em Kansas na quinta-feira, obrigando os aeroportos a cancelar centenas de voos e deixando motoristas presos nas rodovias.

O prefeito de Kansas City, Missouri, James Sly, disse que cerca de 60 ônibus ficaram presos em ruas cobertas por neve na quinta-feira, e até mesmo caminhões de reboque ficaram parados com a tempestade.

"Ainda é um processo contínuo para conseguir que as pessoas saiam das estradas", afirmou ele à CNN.

Cerca de 570 voos foram cancelados nesta sexta-feira, com 127 deles no aeroporto O'Hare de Chicago. O Aeroporto Internacional de Kansas City foi reaberto após ter sido fechado na quinta-feira, enquanto equipes limpavam as vias.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA disse que a tempestade iria seguir rumo a nordeste para os Grandes Lagos ao longo dos próximos dias.

Granizo e chuva congelante eram possíveis nos Apalaches e nos Estados do Meio Atlântico, com trovoadas esperadas no sudeste dos Estados Unidos, informou.

A tempestade deve atingir a Costa Leste neste fim de semana, derrubando neve pesada em partes da Nova Inglaterra pelo terceiro fim de semana seguido, de Connecticut ao Maine.

NEVE EM KANSAS

Kansas sofreu a pior parte do mau tempo na quinta-feira, com até 38 centímetros de neve em algumas partes do Estado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Um trecho de 323 quilômetros da Interestadual 70, no centro de Kansas, foi fechado e ficou cheio de carros presos na neve.

O governador do Missouri, Jay Nixon, e o governador do Kansas, Sam Brownback, declararam estado de emergência por causa do perigo para viajar e da possível falta de energia. Brownback ordenou o fechamento de escritórios estaduais por causa da tempestade.

Em Nebraska, uma mulher de 19 anos foi morta em um acidente com dois carros na quarta-feira na rodovia Interestadual 80 perto de Giltner. A Patrulha do Estado de Nebraska disse que o clima foi um fator.

Um homem de 18 anos morreu em Oklahoma quando seu veículo deslizou em um trailer em uma estrada do Estado, informou a patrulha de estrada.