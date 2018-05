Tempestade de neve castiga Nova York

A cidade de Nova York, o leste de Nova Jersey e o oeste de Long Island foram as regiões mais afetadas pela tempestade, que começou na costa do Atlântico na noite de domingo e continuava a se mover na manhã de segunda-feira com fortes ventos e paralisando cidades.

O movimento na Bolsa de Valores de Nova York deveria ocorrer normalmente. "Os negócios seguem como o habitual", disse uma porta-voz da NYSE.

Os três grandes aeroportos de Nova York fecharam à noite depois do cancelamento de ao menos 2 mil voos no domingo e não deveriam reabrir até as 16h (19h no horário de Brasília).

Milhares de pessoas ficaram presas em aeroportos. No Aeroporto Internacional da Filadélfia, cerca de 1.200 passageiros receberam travesseiros, cobertores, água, suco e fraldas do programa de assistência do aeroporto, disse uma porta-voz.

Um trem do metrô de Nova York ficou retido numa linha congelada por sete horas antes de ser resgatado. O serviço ferroviário Amtrak entre Nova York e Boston foi suspenso na noite de domingo, mas retomado com um horário reduzido na manhã de segunda-feira.

Caiu neve no Central Park, de Nova York, ao longo de 17 horas e a nevasca poderá se tornar a sexta da história a deixar 50 centímetros de neve, disse a televisão NY1.

Grandes companhias aéreas, como Delta Air Lines, American Airlines, JetBlue Airways, Continental Airlines e United Airlines cancelaram muitos vôos. A Delta cancelou 850 voos no domingo, cerca de um sexto do total da companhia.

A tempestade, a primeira grande nevasca da temporada, pegou os norte-americanos na volta ao trabalho após um dos fins de semana mais movimentados do ano.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas para nevasca do Maine a Nova Jersey e alertas para tempestade de inverno para quase toda a Costa Leste.

Seis Estados declaram estado de emergência.