Tempestade de neve nos EUA mata duas pessoas

Duas pessoas morreram nesta sexta-feira, 5, ao serem atropeladas por um caminhão no meio da tempestade de neve que atingiu a região nordeste dos Estados Unidos, informou a Polícia do estado da Virgínia.

Um porta-voz da Polícia do condado de Wythe, no nordeste do estado, disse que o acidente ocorreu depois que o motorista de um automóvel perdeu o controle de seu veículo em uma estrada interestatal.

Um homem e seu filho acompanhados por uma enfermeira ajudavam os ocupantes de uma caminhonete. Quando iam começar o resgate, um caminhão se precipitou sobre o veículo matando de forma instantânea os dois homens, disseram fontes policiais citadas pela rede de televisão CNN.

Por enquanto não se sabe o que aconteceu com a enfermeira e os ocupantes do outro veículo.

Fontes policiais disseram que se multiplicaram os acidentes de trânsito nas últimas horas devido à intensidade da tempestade que provocou o caos no noroeste dos EUA.