Tempestade deixa 250 mil consumidores sem energia em Michigan Cerca de 250 mil consumidores do Estado de Michigan continuavam sem energia elétrica no começo da terça-feira depois de uma série de tempestades ter atingido a região, afirmaram empresas locais de eletricidade em seus sites. A Detroit Edison, uma subsidiária da DTE Energy Co, disse que 195 mil de seus clientes continuavam sofrendo com a falta de energia provocada pelas condições climáticas ruins, verificadas no Estado desde o dia 6 de junho. Cerca de 155 mil tinham conseguido ver o fornecimento retomado. Segundo a empresa, prevê-se que a eletricidade volte para a grande maioria dos clientes até o final da quinta-feira. Mas parte dos esforços para tomar o serviço continuaria a ser realizado no fim de semana. A Consumers Energy, uma subsidiária da CMS Energy Corp, disse que cerca de 48 mil clientes seus estavam sem eletricidade na terça-feira de manhã. A cifra havia chegado a 320 mil. A Consumers afirmou que pretende restabelecer o serviço para a maioria de seus clientes na quarta-feira, mas observou que as áreas mais atingidas teriam de esperar até um dia a mais. A DTE, de Detroit, distribui eletricidade para cerca de 2,2 milhões de clientes e gás para outros 1,3 milhão, em Michigan. A CMS, de Jackson (Michigan), distribui energia e gás para 1,7 milhão de clientes no Estado. (Reportagem de Scott DiSavino)