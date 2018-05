Tempestade destrói aeroporto e casas de St. Louis, nos EUA

Parte do terminal foi destruída pelos ventos.

ST. LOUIS - Os fortes ventos de uma tempestade que passou pela cidade de St. Louis, no Missouri, danificaram seriamente o aeroporto local na noite da sexta-feira, 22, causando o fechamento do terminal, que só deve reabrir no domingo.

Vidros e outros entulhos carregados pelos ventos fizeram os viajantes correrem em busca de proteção no Aeroporto Lambert, mas houve poucos feridos, a maioria com problemas leves. "Sabemos que o aeroporto está fechado", afirmou o meteorologista Bem Miller, do Serviço Nacional do Tempo. "Estamos supondo que foi (um tornado)."

Os pousos foram desviados para Kansas City depois que o aeroporto de St. Louis foi fechado indefinidamente, de acordo com seu website. Neste sábado, porém, foi anunciado que o terminal deve reabrir o domingo. Imagens de emissoras de televisão mostraram neste sábado funcionários e máquinas limpando escombros do telhado de uma área do local, onde a tempestade deixou buracos.

Casas

Em alguns bairros da região de St. Louis, imensas regiões tiveram casas destruídas e carros virados de cabeça para baixo ou arremessados em gramados pela força da tempestade. "A cidade de St. Louis, o Condado de St. Louis e os municípios ao redor estão ativamente ajudando nos esforços de limpeza e revisão de segurança de todas as operações", informou um comunicado do aeroporto.

A tempestade atingiu a região antes das 18 horas da sexta-feira, no horário local, de acordo com autoridades do gerenciamento de emergências. Duas estradas estaduais foram fechadas devido aos escombros e cerca de 20 casas foram danificadas no Condado de St. Charles, a oeste do aeroporto.

Linhas de energia caíram no Condado de St. Louis e veículos que bloqueavam as ruas dificultaram o trabalho das equipes de emergência. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica na noite de sexta-feira, de acordo com a empresa Ameren Missouri.