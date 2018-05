Tempestade Erin causa enchentes em Houston O final da tempestade tropical Erin provocou fortes chuvas sobre Houston, causando enchentes em estradas e confusão no tráfego depois que a tormenta passou por 281,5 quilômetros sobre a costa do Texas nesta quinta-feira. Não há informações sobre feridos, mas a televisão local informou que há danos em telhados e "colapso de prédios" em duas localidades, incluindo um armazém. Reportagens da televisão mostraram pessoas saindo de seus veículos, com água na cintura lutando para passar pelos engarrafamentos. Houston é um grande centro petroquímico e de refinamento, mas as companhias disseram que as suas operações não foram afetadas até o meio-dia desta quinta-feira. A tempestade Erin chegou à costa no começo da quinta-feira, 40 quilômetros a nordeste de Corpus Christi. Os ventos no topo da cidade caíram para 56 quilômetros, mas as previsões alertaram para chuvas pesadas em boa parte do centro e do sul Texas. O Estado também foi afetado por chuvas torrenciais neste verão.