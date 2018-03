Tempestade Isaac mata 6 no Haiti e adia convenção republicana na Flórida

Texto atualizado às 8h55

A tempestade tropical Isaac deixou seis mortos no Haiti, ocasionou a evacuação de 14,5 mil pessoas e avançou em direção à Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, na noite de sábado, 25, adiando a convenção de republicanos que aconteceria neste domingo para a próxima terça-feira. O governo da Flórida decretou emergência no sul do Estado pois a tempestade pode se transformar em furacão ao chegar no local.

O objetivo do evento republicano, que duraria quatro dias, era apresentar oficialmente a candidatura do ex-governador de Massachusetts Mitt Romney à Casa Branca. "A segurança dos que estão na trajetória de (tempestade) Issac é o mais importante. Agradeço a aqueles que estão organizando as mudanças necessárias", disse Romney.

O governador da Flórida, Rick Scott, pediu à população que adote medidas preventivas para enfrentar a tempestade. A tormenta Isaac passou anteriormente por Cuba, após cruzar a parte oriental da ilha por cerca de cinco horas, mas não deixou vítimas ou causou danos sérios.

Com Denise Chrispim, correspondente em Washington e Efe