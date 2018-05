Tempestades e tornados deixam 67 mortos nos EUA

WASHINGTON - As fortes tempestades e os tornados que agora castigam o sul e o leste dos Estados Unidos, após passarem pela região central do país, fizeram pelo menos 67 vítimas fatais e deixaram um rastro de destruição, sobretudo no Alabama, onde um poderoso tornado causou 25 mortes, informaram fontes oficiais.

O Serviço Nacional de Meteorologia alertou de "tempestades rigorosas e tornados" desde Louisiana a Nova York.

As áreas mais afetadas ficam no sul do país: o norte do Alabama, o extremo noroeste da Geórgia, o nordeste do Mississipi e o sul do Tennessee.

No Alabama, pelo menos 45 pessoas morreram devido às fortes tempestades e ao tornado que passou por Tuscaloosa deixando muitos danos.

Testemunhas também informaram sobre tornados nas cidades e comunidades de Birmingham e Cullman, ambas no Alabama.

Centenas de milhares de cidadãos ficaram sem eletricidade, incluindo 269 mil em Birmingham, disse à cadeia CNN um porta-voz da central elétrica Alabama Power.

A Guarda Nacional enviou centenas de agentes às áreas mais afetadas do estado.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou na noite desta quarta-feira, 27, que aceitara a solicitação do governador do Alabama, Robert Bentley, para que o governo federal fornecesse ajuda urgente ao estado para fazer frente à emergência.

"Pode ser que não saibamos a amplitude dos danos durante mais alguns dias, mas seguimos muito de perto essas fortes tempestades em nosso país e estamos dispostos a seguir ajudando o povo do Alabama e todos os cidadãos afetados por essas tempestades", afirmou Obama em comunicado.

"Michelle e eu oferecemos nossas mais profundas condolências aos familiares daqueles que perderam a vida devido aos tornados que castigaram o Alabama e todo o sudeste dos Estados Unidos", acrescentou.

As tempestades se deslocaram nas últimas horas ao leste depois de terem passado pela região central do país. No Mississipi, 11 cidadãos morreram, enquanto houve nove vítimas fatais na Geórgia. Arkansas e Tennessee registraram uma vítima cada. As autoridades acreditam que o número de mortos aumentará nas próximas horas.

Tempestades rigorosas também podem atingir desde a região dos Grandes Lagos e do Médio Atlântico ao centro e leste dos estados do litoral do Golfo.

Há no momento 16 alertas vermelhos de tornados em vigor, segundo o Serviço Meteorológico.

Texto atualizado às 05h15