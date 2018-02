Tempestades matam 7 e deixam 6 feridos em Arkansas, nos EUA

Fortes tempestades atingiram o norte do Estado norte-americano de Arkansas, nesta sexta-feira, 2, deixando ao menos sete mortos e seis feridos. Duas pessoas morreram quando suas casas foram atingidas pelas tempestades na comunidade agrícola de Center Ridge, 97 km ao norte de Little Rock, disse um porta-voz do Serviço Nacional do Clima dos EUA. Outras duas pessoas morreram na cidade de Damascus, que fica próxima a Center Ridge, informou o Departamento de Gerenciamento de Emergência de Arkansas. A quinta vítima morreu em Benton County, no extremo noroeste do Estado, próximo às fronteiras com Oklahoma e Missouri, disse o Departamento. Equipes de emergência em Conway County, que inclui Center Ridge, disseram que seis pessoas foram levadas a hospitais da região. "Sabemos que houve um prejuízo significativo às propriedades, então o número de mortes e feridos deve crescer", disse o porta-voz da polícia de Arkansas, Bill Sadler. Pelo menos seis municípios do oeste de Arkansas informaram a ocorrência de forte chuva, causando prejuízos.