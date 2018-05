Tempestades matam cerca de 12 pessoas no centro dos EUA

Fortes tempestades atingiram áreas do centro dos Estados Unidos pelo quinto dia seguido na quinta-feira, e a região combatia as enchentes que já expulsaram centenas de pessoas de suas casas. Segundo a imprensa local, até 12 pessoas podem ter morrido em consequência direta ou indireta das chuvas. Entre os mortos estão dois adultos e duas crianças que foram eletrocutados em Wisconsin num ponto de ônibus, na quarta-feira, por um relâmpago. Há poucos dias, as chuvas que atingiram o Texas e Oklahoma por causa da tempestade tropical Erin já tinham matado mais de 20 pessoas. A área em torno de Findlay, no noroeste de Ohio, estava entre as mais atingidas, embora o rio Blanchard estivesse começando a recuar depois de ter atingido níveis recordes, de mais de 2 metros acima do leito. Mas o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de enchente para os condados da área, porque as tempestades continuam se formando. Segundo a Agência de Emergência de Ohio, alguns moradores da área de Findlay poderão ir para casa na quinta-feira para avaliar os prejuízos. Nove condados de Ohio declararam estado de emergência. "A situação das enchentes agravou-se em Ottawa (a oeste de Findlay). As águas subiram mais 30 cm durante a noite, e boa parte de Findlay ainda está debaixo d''água neste momento, já que a água não está recuando muito rápido", disse Tom Hunter, porta-voz da agência. De acordo com ele, um idoso morreu intoxicado por fumaça depois que a enchente derrubou um recipiente de gasolina e provocou um incêndio. "Infelizmente, a previsão do tempo ainda diz que há chance de chover boa parte do resto da semana, mas estamos cautelosamente otimistas de que o pior tenha passado", disse Hunter. Também havia alertas de enchente em partes de Iowa, Illinois e Indiana, depois das chuvas que acumularam mais de 12,5 cm de água em áreas já bastante inundadas. Os meteorologistas advertiram sobre a possibilidade de grandes inundações ao longo do rio Des Moines e na área de Fort Dodge, no noroeste de Iowa. (Reportagem adicional de Andrea Hopkins em Cincinnati)