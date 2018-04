Terremoto atinge Estado de Nevada e provoca danos Um terremoto de magnitude 6 atingiu uma área próxima da cidade de Wells, no nordeste de Nevada (EUA), no amanhecer de quinta-feira, chacoalhando os moradores em suas camas e provocando alguns danos, afirmaram o serviço geológico dos EUA e habitantes da região. Não há informações sobre mortos ou feridos, mas um morador de Wells disse que houve incêndios no mercadinho da cidade e em um posto de gasolina. Randy Bowers afirmou que estava trabalhando no turno da noite, no bar do prostíbulo de 140 anos da cidade, quando sentiu dois abalos fortes e um terceiro mais fraco. "O prédio continua aqui, mas tudo o mais foi demolido, tudo o que estava dentro dele está destruído", afirmou Bowers à Reuters, por telefone. "As coisas não caíram, saíram voando", acrescentou, observando que não havia clientes no bordel naquela hora e que "as garotas encontravam-se em seus quartos". O epicentro do terremoto, antes avaliado pelo serviço geológico dos EUA como tendo chegado a intensidade de 6,3, ficou localizado 18 quilômetros a sudeste de Wells. O abalo ocorreu às 6h16 (12h16 em Brasília), a apenas 10 quilômetros de profundidade. Um tremor de terra de 6 graus é capaz de provocar grandes danos, em particular quando a uma pequena profundidade. Wells, onde moram cerca de 1.300 pessoas, fica 614 quilômetros ao norte de Las Vegas, uma cidade famosa por seus cassinos. A Câmara de Comércio considera Wells um "local perfeito" para que se gravem filmes de caubói e "road movies". Moradores de áreas mais distantes, fora de Wells, também disseram ter sentido o abalo sísmico. "Ele durou entre 10 e 15 segundos", disse Susan Shaw à Reuters, por telefone. "Eu moro a cerca de 32 quilômetros de Wells e o terremoto chacoalhou toda a casa. Foi algo assustador, mas não houve maiores danos." Shaw, que trabalha em um hotel de Elko, a 72,5 quilômetros de Wells, disse que as calçadas ficaram rachadas na frente do hotel. Não houve relatos sobre danos na mais próxima cidade de grande porte, Salt Lake City, em Utah, 290 quilômetros a leste. Alguns moradores dessa cidade, no entanto, sentiram o terremoto, afirmou uma rádio local. "Eu vi as cortinas e os lustres balançarem", disse Dennis Lyman, morador de Salt Lake City. (Reportagem de James Nelson em Salt Lake City e Mary Milliken em Los Angeles)